На Буковине произошел обвал грунта под колеей: "Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов
На участке перегона Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области произошло проседание земельного полотна под путями, что стало причиной задержки поездов, курсирующих в данном направлении
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, поезд №118/117 Чернигов - Черновцы идет с задержкой в 2 часа и прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:15.
В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но за объезд время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - сообщили в УЗ.
К ликвидации последствий провала привлечены специалисты МЧС и "Укрзализныци".
Напомним, 20 сентября из-за провала на железной дороге доставку пассажиров из Черновцов до станции "Мамалыга" организовали автобусами.