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23 сентября 2021, 09:46 214

На Буковине произошел обвал грунта под колеей: "Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов

23 сентября 2021, 09:46 214
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Фото: из открытых источников
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На участке перегона Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области произошло проседание земельного полотна под путями, что стало причиной задержки поездов, курсирующих в данном направлении

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, поезд №118/117 Чернигов - Черновцы идет с задержкой в 2 часа и прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:15.

В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но за объезд время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - сообщили в УЗ.

К ликвидации последствий провала привлечены специалисты МЧС и "Укрзализныци".

Напомним, 20 сентября из-за провала на железной дороге доставку пассажиров из Черновцов до станции "Мамалыга" организовали автобусами.

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