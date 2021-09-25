"Укрзализныця" снова изменила схему движения поездов в Черновицкой области

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм железнодорожного монополиста

Отмечается, что причиной такого решения стало повторное проседание земполотна под колеей на перегоне Новоселица — Мамалыга, которое зафиксировано ночью 23 сентября.

"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов — Черновцы направлен к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях)", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа.

Поезд будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях: Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

Отмечается, что из Черновцов также можно выехать поездом №8/7 Черновцы — Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов.

При этом выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

На станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы, которые исключены из маршрута рейса №118/117, посадка будет осуществляться на оперативно назначен поезд №127/128 Ларга — Чернигов по ранее приобретенными билетами на поезд №117/118.

В Гречневой возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

При этом в "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, появилась дополнительная возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

Пассажиры, имеющие билеты со станций, где ограничено движение из-за провала в земляном полотне, могут сдать билет и вернуть средства. Для этого следует обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала.

Также они могут добраться до станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно назначенный поезд, где действуют ранее приобретенные билеты на поезд №117/118.

"Укрзализныця" также сообщает, что уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица-Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна.

Напомним, что провал грунта на участке Новоселица-Мамалыга произошел 20 сентября. Спустя несколько дней "Укрзализныця" заявила о возобновлении движения.