"Укрзализныця" снова изменила схему движения поездов в Черновицкой области
"Укрзализныця" снова изменила схему движения на Буковине
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм железнодорожного монополиста
Отмечается, что причиной такого решения стало повторное проседание земполотна под колеей на перегоне Новоселица — Мамалыга, которое зафиксировано ночью 23 сентября.
"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов — Черновцы направлен к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях)", - отмечается в сообщении.
В компании добавили, что до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа.
Поезд будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях: Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.
Отмечается, что из Черновцов также можно выехать поездом №8/7 Черновцы — Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов.
При этом выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.
На станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы, которые исключены из маршрута рейса №118/117, посадка будет осуществляться на оперативно назначен поезд №127/128 Ларга — Чернигов по ранее приобретенными билетами на поезд №117/118.
В Гречневой возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.
При этом в "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, появилась дополнительная возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.
Пассажиры, имеющие билеты со станций, где ограничено движение из-за провала в земляном полотне, могут сдать билет и вернуть средства. Для этого следует обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала.
Также они могут добраться до станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно назначенный поезд, где действуют ранее приобретенные билеты на поезд №117/118.
"Укрзализныця" также сообщает, что уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица-Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна.
Напомним, что провал грунта на участке Новоселица-Мамалыга произошел 20 сентября. Спустя несколько дней "Укрзализныця" заявила о возобновлении движения.