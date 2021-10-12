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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усиливается карантин в Тернополе, а также контроль за его соблюдением. Часть мер начнет действовать с 18 октября

Об этом сообщает Тернопольский городской совет, передает RegioNews.

В частности, теперь непривитых сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций будут допускать на работу при наличии отрицательного ПЦР-теста, который надо делать раз в неделю.

С 18 октября посещать структурные подразделения Тернопольского городского совета можно будет при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID, сертификата или отрицательного теста.

Руководителям рынков, ресторанов, банков и других заведений рекомендуется присоединиться к мерам по вакцинации, чтобы персонал получил прививку от COVID.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Особенно в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, заведениях общественного питания и на общественном транспорте.

Если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, которые осуществляют деятельность в данном заведении общественного питания, - отметил мэр Тернополя Сергей Надал.

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