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03 сентября 2021, 15:18 20

Названа дата старта избирательного процесса на выборах мэра Харькова

03 сентября 2021, 15:18 20
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Фото: РБК
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В субботу, 11 сентября, стартует избирательный процесс внеочередных выборов харьковского городского головы

Об этом сообщили в Харьковском городском совете, передает RegioNews со ссылкой на "НВ".

Как известно, сами выборы назначены на 31 октября 2021 года.

2 августа Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление которым объявила о старте избирательного процесса 11 сентября 2021 года.

Сейчас обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Согласно данным опроса группы "Оперативная социология", по состоянию на конец марта он возглавлял рейтинг кандидатов на пост городского головы с уровнем поддержки 20,7%. Второе место занимал Михаил Добкин —18,7%.

В то же время данные Украинской социологической платформы по состоянию на конец марта говорили о 35%-ной поддержке Добкина и 29,3%-ной — Терехова.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение о досрочных выборах харьковского городского головы 30 марта этого года. Предыдущий мэр Харькова Геннадий Кернес 17 декабря 2020 года умер в результате осложнений коронавирусной болезни в клинике "Шарите" в Германии.

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