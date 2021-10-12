В Украине первая область перешла в "красную" зону

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Херсонскую область к "красному" уровню эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм министра Кабинета министров Олега Немчинова

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить:

- с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности",- отмечается в сообщении

Напомним, что в сентябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прогнозировал, что в течение 2-3 недель в "красную" зону адаптивного карантина могут перейти четыре области

По состоянию на 12 октября в Украине из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют 15 регионов