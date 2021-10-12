В Черкассах школьников досрочно отправили на каникулы: названа причина
В Черкассах школьники уйдут на осенние каникулы неделей раньше. Такое решение было принято в целях экономии затрат на отопление
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Бондаренко в Facebook.
"В школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее и провести их с 18 по 24 октября", - написал мэр.
Он также отметил, что в учреждениях среднего образования отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.
Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы также начнутся на неделю раньше.
Отметим, что для школьников Винницы каникулы в этом году также перенесены. Аналогичное решение было принято и в Херсоне.
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