В Черкассах школьников досрочно отправили на каникулы: названа причина

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В Черкассах школьники уйдут на осенние каникулы неделей раньше. Такое решение было принято в целях экономии затрат на отопление

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Бондаренко в Facebook.

"В школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее и провести их с 18 по 24 октября", - написал мэр.

Он также отметил, что в учреждениях среднего образования отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.

Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы также начнутся на неделю раньше.

Отметим, что для школьников Винницы каникулы в этом году также перенесены. Аналогичное решение было принято и в Херсоне.