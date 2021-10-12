В КГГА заговорили о локдауне и снова призвали киевлян вакцинироваться от COVID-19

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В Киевской городской государственной администрации допускают введение локдауна и в очередной раз призывают киевлян вакцинироваться от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.

"В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполняемость коек в больницах, которые определены для приема больных COVID-19, составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

При этом она отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает, и город постоянно ищет новые возможности для их расширения:

"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог приехать и привиться. Вакцин достаточно и есть выбор – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа. На сегодня работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы. В ТРЦ еженедельно расширяем количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных заведений города, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр".

Она призвала киевлян активнее вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, что по состоянию на 12 октября в Украине из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют 15 регионов.