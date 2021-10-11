На Запорожье школьников массово отправили на карантин

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Почти 50 школьных классов и десять групп в детских садах закрыли на коронавірусний карантин в Энергодаре Запорожской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение горсовета Энергодара

По информации чиновников, 15 классов закрыли на карантин в школе №2, десять – в учебно-воспитательном комплексе №5, восемь классов – в УВК №1, по четыре класса – в гимназии "Гармония" и школе №7, по два класса в школе №4 и многопрофильном лицее, по одному классу – в учебно-воспитательных комплексах №6 и №9

Также продлен ранее введенный карантин в трех классах в школе №2 и двух классах в УВК №5.

Кроме того, закрыты на карантин десять групп в детсадах. По одной группе в детских дошкольных учреждениях №4, 5, 10, 13, 14 и 16, по две группы в детсадах №7 и №8.

Карантин для школьников и детсадовцев введен на 3-11 дней.

Напомним, что в Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

За минувшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78.