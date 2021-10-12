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12 октября 2021, 11:33 2

У COVID-больницах Ивано-Франковска дополнительно развернули 60 коек

12 октября 2021, 11:33 2
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из открытых источников
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В Ивано-Франковских больницах, принимающих больных COVID-19, дополнительно развернули 60 коек

Об этом на оперативном совещании сообщила начальница управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, пишет RegioNews со ссылкой на официальную страницу в Facebook мэра города Руслана Марцинкива

"Сегодня и вчера в ЦГКБ (Центральная городская клиническая больница - ред.) дополнительно развернули 30 койко-мест, и теперь там на 200 коек на лечении находятся 155 больных, наполненность заведения составляет 78%. В ЦИК №1 в пятницу дополнительно развернули 30 коек, наполненность больницы на 150 коек составляет 93%", - отметила Бойко.

По ее словам, медики готовятся к следующему этапу увеличения койко-мест, если заболеваемость на коронавирус будет расти такими темпами. Ведь сейчас госпитализация пациентов вдвое превышает выписку.

"Медики отмечают сегодня высокую заболеваемость COVID-19 среди детей и тех пациентов, которые заввисят от кислорода", - добавила Бойко.

Она отметила, что за последние сутки в больницы города госпитализировали 90 больных, из которых 39 пациентов с пневмониями. В больницах на кислородной терапии находятся более 180 пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки, 11 октября, в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.

COVID-19 госпитализация заболеваемость больницы кислород

 
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