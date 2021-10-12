Львовщина приближается к "красной" зоне карантина - ОГА

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Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений, Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям

Об этом во время прессбрифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Ситуация с коронавирусом на Львовщине ежедневно ухудшается. После проведения ПЦР-анализов видим, что каждый второй человек является положительным. Также у нас резко растет уровень госпитализации пациентов - мы уже пересекли и три дня держимся на отметке 60 на 100 тыс. населения, то есть двигаемся до красной зоны епіднебезпеки. Мы уже готовы, что те ограничения могут вступить в действие в ближайшие дни. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС нарабатывает стратегию и будет принимать соответствующие решения, это произойдет уже завтра", - отметил Чемерис.

По его словам, за вчерашний день в больницы направили 349 пациентов – это наибольшее количество за время этой волны коронавирус. В целом загруженность коечной сети составляет 59, 6%. Это несмотря на то, что на Львовщине уже 21 заведение принимает больных с COVID, а это - 4200 койко-мест, из которых 90% обеспечены кислородом.

Напомним, что за минувшие сутки, 11 октября, в Украине выявили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.