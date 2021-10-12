13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
17:28  12 октября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 16:02 5

В Минздраве отменили интервал между прививками от COVID и от гриппа - можно в один день

12 октября 2021, 16:02 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Минздраве разрешили прививаться против COVID-19 и гриппа в один день

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

По его словам, решение принято 27 сентября на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ).

Сейчас этот период составляет 14 дней до и 14 дней после. Но при рассмотрении этого вопроса мы приняли рекомендацию, и она уже утверждена Минздравом на штабе по контролю инфекций 1 октября, что вакцину против других инфекционных болезней мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19, или с любым интервалом, – отметил Лапий.

Он уточнил: единственное, что надо предупредить врача, в какую руку сделана прививка, чтобы другой укол был в другую руку.

На вопрос о том, насколько безопасно прививаться от гриппа после перенесения коронавируса, Лапий отметил, что не только безопасно, но и нужно.

Мало того, что безопасно, но и нужно. Но лучше это делать после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал лечебного учреждения, где вы будете прививаться, - сказал специалист.

Как сообщалось в сентябре, в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

грипп COVID-19 вакцинация Минздрав

Нарушителей карантина будут фиксировать на камеры: пилотный проект запустят в Киеве
12 октября 2021, 14:54
В КГГА заговорили о локдауне и снова призвали киевлян вакцинироваться от COVID-19
12 октября 2021, 14:02
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
12 октября 2021, 09:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua