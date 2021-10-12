В Минздраве отменили интервал между прививками от COVID и от гриппа - можно в один день

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В Минздраве разрешили прививаться против COVID-19 и гриппа в один день

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

По его словам, решение принято 27 сентября на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ).

Сейчас этот период составляет 14 дней до и 14 дней после. Но при рассмотрении этого вопроса мы приняли рекомендацию, и она уже утверждена Минздравом на штабе по контролю инфекций 1 октября, что вакцину против других инфекционных болезней мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19, или с любым интервалом, – отметил Лапий.

Он уточнил: единственное, что надо предупредить врача, в какую руку сделана прививка, чтобы другой укол был в другую руку.

На вопрос о том, насколько безопасно прививаться от гриппа после перенесения коронавируса, Лапий отметил, что не только безопасно, но и нужно.

Мало того, что безопасно, но и нужно. Но лучше это делать после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал лечебного учреждения, где вы будете прививаться, - сказал специалист.

Как сообщалось в сентябре, в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.