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07 октября 2021, 15:44 14

Януковича по делу о завладении "Межигорьем" арестовали. Заочно

07 октября 2021, 15:44 14
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию суда.

Соответствующим решением ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения.

Избрать... в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд... рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения, - говорится в решении следственного судьи.

Известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А. Януковичу инкриминировано также ч. 5 ст. 27 (пособничество) УК Украины.

Как сообщалось, 25 августа в отношении отца и сына Януковичей разрешили заочное расследование по "делу "Межигорья"

Ранее, в январе в деле Межигорья в апелляции ВАКС отказали в заочном аресте Януковича - из-за нарушения условий досудебного расследования.

Виктор Янукович ВАКС арест Межигорье суд

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