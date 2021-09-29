В ОАСК говорят, что Вовка оштрафовали незаконно

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В ОАСК утверждают, что наложение на Вовка штрафа в размере 4540 гривен является незаконным, потому что глава суда якобы "не имеет статуса подозреваемого по делу по которому его якобы вызвали".

Напомним, что на Вовка наложили денежное взыскание в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 4540 гривны. Причиной наложения взыскания стали постоянные неявки председателя Окружного админсуда Киева в антикоррупционный суд, где слушаются два ходатайства об отстранении его от должности, а также применение меры пресечения в виде залога. Это максимальная сумма взыскания, которая предусмотрена законодательством.

Известно, что НАБУ сообщило о подозрении Вовку 17 июля 2020 года. Также уведомление о подозрении вручили пяти другим судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти в рамках дел Майдана.