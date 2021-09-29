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29 сентября 2021, 16:59 244

Экс-главу Государственной зерновой корпорации оправдали по делу о растрате 88 млн грн

29 сентября 2021, 16:59 244
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Фото: Латифундист
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Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего главу Государственной зерновой корпорации Валерия Томиленко по делу о растрате 88 млн гривен

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишет RegioNews.

Сообщается, что сегодня ВАКС вынес оправдательный приговор, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других компаний признали невиновными в растрате более 88 млн гривен.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Также невиновными признаны и другие фигуранты дела.

Известно, что, по данным следствия, Томиленко в 2015 году подписал два договора о поставках кукурузы, после чего дал указание на перечисление более 88 млн гривен в качестве предоплаты на выполнение этих соглашений. Но указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации якобы вообще не собирался выполнять сделки.

Напомним, во время заседания 29 сентября Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка.

Украина ВАКС суд дело САП

 
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