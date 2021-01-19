Дело Межигорья: в апелляции ВАКС отказали в заочном аресте Януковича

Подтверждается отказ в заочном аресте за нарушение условий досудебного расследования

Подтверждается отказ в заочном аресте за нарушение условий досудебного расследования

Фото из открытых источников

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле по присвоению Межигорья.

Об этом повідомляєRegioNews со ссылкой на УНН.

ВАКС 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича, за нарушение условий досудебного расследования в деле о присвоении Межигорья. Теперь отказано в апелляции.

Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года без изменений..., - сказал судья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело в отношении завладения комплексом зданий резиденции "Межигорье”. В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что за апелляцию на заочный арест Януковича в деле об узурпации власти возьмется новый состав суда. Следующее заседание будет 28 января в 16:00.