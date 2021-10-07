Януковича у справі про заволодіння "Межигір'ям" заарештували. Заочно

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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію суду.

Відповідним рішенням ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення.

Обрати... щодо Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж через 48 годин із моменту доставки до суду... розглянути за його участі питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м'який запобіжний захід, - ідеться в рішенні слідчого судді.

Відомо, що експрезидент України Віктор Янукович і його син Олександр є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. О. Януковичу інкриміновано також ч. 5 ст. 27 (пособництво) КК України.

Як повідомлялося, 25 серпня щодо батька і сина Януковичів дозволили заочне розслідування у "справі "Межигір'я"

Раніше, у січні у справі Межигір'я в апеляції ВАКС відмовили у заочному арешті Януковича - через порушення умов досудового розслідування.