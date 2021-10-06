Сообщено о подозрении в служебной халатности руководителю службы безопасности КП "Киевпастранс"

Фото Киевской городской прокуратуры

Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс" сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло убытки в размере 3,3 млн грн, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По информации прокуратуры, в 2019 году КП "Киевпастранс" заключило с победителем тендера - частной охранной компанией - договор о предоставлении услуг по физической охране объектов предприятия, в частности станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн грн. Однако, досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще, - говориться в сообщении.

Вышеупомянутые нарушения остались без внимания начальника Службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс", который непосредственно должен был проверить объемы предоставляемых услуг. По заключению судебной экономической экспертизы, указанными действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму 3,3 млн грн.

В июле 2021 года также сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры по факту присвоения средств. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, сегодня силовики обыскивают управление образования Голосеевской РГА в Киеве по делу о присвоении госимущества.

Также мэру Одессы Труханову объявили подозрение.