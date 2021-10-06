Силовики обыскивают управление образования Голосеевской РГА в Киеве по делу о присвоении госимущества

Фото Киевской городской прокуратуры

В среду 6 октября прокуратура совместно с полицией проводит обыски в управлении образования Голосеевской райгосадминистрации в Киеве в рамках дела о присвоении госимущества

Об этом сообщает столичная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

Как показало следствие, должностные лица Управления образования в течение 2021 года безосновательно перечислили бюджетные средства частным образовательным учреждениям в качестве компенсации за предоставление услуг базового дошкольного образования. При этом фактически указанные услуги не предоставлялись, что повлекло убытки территориальной общине на сумму более 2 миллионов гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли документы относительно оснований и порядка перечисления денег и финансово-хозяйственных взаимоотношений управления с частными учреждениями образования, которые станут предметом экспертного исследования.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как сообщалось, заместителя гендиректора "Киевзеленстроя" подозревают в присвоении имущества в особо крупных размерах.

Также вчера в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводили обыски.