На Закарпатье местный депутат попался на взятке - полиция

Нацполиция

На Закарпатье полиция задержала депутата одной из объединенных территориальных общин региона по подозрению во взяточничестве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции области.

По данным полиции, фигурант получил 3000 долларов США взятки за решение земельного вопроса. За эту сумму гарантировалось позитивное утверждение на сессии ОТГ проекта землеустройства под строительство жилого дома.

По месту жительства депутата полицейские изъяли полученные в качестве взятки средства. Он задержан.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, что СБУ в августе задержала в Кировоградской двух депутатов поселковых советов Кировоградской области по подозрению в вымогательстве денег и нашла в них незарегистрированное огнестрельное оружие