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05 октября 2021, 20:08 3

Заместителя гендиректора "Киевзеленстроя" подозревают в присвоении имущества в особо крупных размерах

05 октября 2021, 20:08 3
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Фото из открытых источников
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Столичные правоохранители сообщили о подозрении заместителю гендиректора коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой" и руководителю подрядной организации в присвоении средств тергромады Киева и служебном подлоге

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В прокуратуре сообщают, что между КО "Киевзеленстрой" и частным предприятием был заключен договор подряда по выполнению работ по капитальному ремонту благоустройства Куреневского парка в Подольском районе.

В дальнейшем, один из заместителей генерального директора, получив от подрядной организации акты приема выполненных строительных работ, а также иные финансовые документы о подряде, достоверно зная о том, что указанная в них стоимость использованных материалов и изделий является завышенной, действуя в интересах подрядной организации подписал указанные документы и передал их на исполнение, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось, в августе ДФС наведалась с обысками в "Киевзеленстрой".

Сегодня в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски.

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