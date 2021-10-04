В ГБР рассказали, сколько бюджет Киева может терять из-за коррупции

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Киевский бюджет может терять около 10 миллиардов гривен ежегодно из-за коррупции среди руководителей и служащих Киевской городской государственной администрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы Государственного бюро расследований.

"Анализ имеющейся в Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который на сегодня составляет примерно 60 млрд гривен. По предварительным оценкам системная коррупция должностных лиц КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, основным механизмом хищения средств общины является их "неэффективное и бесконтрольное" перераспределение руководством Киевской городской государственной администрацией и коммунальными предприятиями

В ГБР сообщили, что сейчас в рамках отдельных уголовных производств уже обнаружили и должным образом проверяют возможные противоправные действия со стороны:

руководителей коммунального предприятия лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа", "Киевзеленстроя", Национального природного парка "Голосеевский".

служащих "Консультативно-диагностического центра" Святошинского района Киева, которое находится в ведении КГГА;

должностных лиц КП "Спортивный комплекс" исполнительного органа Киевского городского Совета (КГГА); • депутатов Киевского городского совета и должностных лиц КП "Киевпастранс";

руководства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры ВО КМР (КГГА) и ПАО "АК "Киевводоканал";

должностных лиц КП "Житлоинвестбуд" КП "Киевтеплоэнерго", КП "Плесо", КП "Киевреклама" и КП "Киевкоммунсервис" во время проведения тендерных закупок;

должностных лиц департамента образования и науки КМДАта его структурных подразделений;

чиновников КП "Киевжилспецэксплуатация" ИО КМР (КГГА).

16 августа правоохранители провели обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева", государственном предприятии" Укргосстройэкспертиза", а также в подрядных организациях.

Офис генпрокурора разоблачил группу людей из предпринимателей и служащих Киевской городской государственной администрации, которые занимались незаконной эвакуацией автомобилей.

В мае первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в столице происходит "намеренная дестабилизация работы городских служб". Так, за две недели было проведено более 70 обысков.

"Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция".

В июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему постоянно угрожают увольнением с должности главы КГГА, а силовики устраивают обыски в коммунальных предприятиях.

В июне Киевская городская прокуратура совместно со столичным Главным управлением ГФС в Киеве проводила обыски в служебных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В июне ГФС провела обыски в коммунальном предприятии "Киевпастранс".