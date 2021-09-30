Кличко уволил руководителя института Генплана Киева

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Об этом мэр заявил во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской государственной администрации.

"Сергей Петрович, я уже не впервые слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Мы тогда представили основные положения документа на международной конференции. В прошлом году были уважительные причины – локдаун, карантин. Уже завершается 2021 год. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет презентован. И никто не упоминает фамилии Броневицкого! Вспоминают фамилию Кличко. "Когда Кличко представит генеральный план?!". Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности", - отметил Кличко.

Он также поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генерального плана.

"И в ближайшее время мы должны начать общественные слушания и наконец одобрить Генплан", – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко добавил, что проект Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничение высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. А также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, возведение вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – вблизи станций метро и на въездах в города.