Следователи пришли с обысками к коммунальщикам Голосеевского района

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Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводят обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что обыски проводят в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами Коммунального предприятия во время проведения в октябре 2019 года открытых конкурсных торгов в системе "Прозорро" допущен ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.

В частности, по результатам проведенных тендерных закупок КП УЗН Голосеевского района заключен договор с частным обществом на поставку подъемно-транспортировочного оборудования по цене, что более чем на 500 тыс. гривен превышает его рыночную стоимость.

В ходе обыска были изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений Коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Напомним, 10 сентября прокуратура обыскивала Департамент здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных.

Того же дня в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.

Также в ГБР утверждают, что чиновники КГГА сделками с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн.