Разумков расширил разрешенное количество журналистов, работающих в Раде

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым разрешил увеличить количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах

Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний, RegioNews.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!"- написала Туний.

Согласно документу было расширено:

до 200 человек - в пресс-центре на третьем этаже;

до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР;

до 200 человек - в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.

Также установлено:

к пресс-центру на третьем этаже будут от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагенств - до 2, а от других изданий - по 1 человеку;

в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагенств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, а от других лиц - по одной.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.