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17 сентября 2021, 17:33 17

В "Слуге народа" предлагают лишать аккредитации журналистов, которые год не ходят в Раду

17 сентября 2021, 17:33 17
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из открытых источников
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от парламентской фракции “Слуга народа” Никита Потураев считает, что парламентских корреспондентов, которые в течение года не посещали Верховную Раду, следует лишать аккредитации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"На сегодня в Верховной Раде аккредитовано 3000 работников медиа. Вы не думаете, что это немного странно?... Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов — ред.), а в процессе, так как есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, он в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации — ред.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек-парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что стоит сделать с этой аккредитацией?"- сказал Потураев.

В то же время он отметил, что решение о регулировании процесса предоставления или лишения парламентской аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, ответственные органы, в частности, пресс-cлужба.

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