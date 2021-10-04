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04 октября 2021, 17:55 18

Двое пьяных под Киевом подрались из-за такси, один стрелял

04 октября 2021, 17:55 18
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Фото Нацполиции
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В Броварах Киевской области между мужчинами произошел конфликт из-за такси, который перерос в стрельбу. Возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, оба мужчины были пьяны и одновременно вызывали такси. После того как автомобиль приехал, они стали выяснять, кто первый поедет. Затем началась драка, во время которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил своего оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. Он задержан. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщалось, вчера в Броварах машина влетела в остановку, пострадала женщина.

В тот же день на Киевщине рецидивист обокрал магазин.

алкоголь стрельба такси драка Киевская область полиция

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