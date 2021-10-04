В Броварах машина влетела в остановку, пострадала женщина

Фото: полиция Киевщины

В воскресенье, 3 октября, в Броварах Киевской области автомобиль Volkswagen EOS столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и вылетел на остановку

Как сообщили в областной полиции, пострадала 30-летняя женщина, пишет RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter. От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.

"В результате ДТП телесные повреждения получила 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика.