На Киевщине рецидивист обокрал магазин

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Полиция Киевщины по горячим следам задержала неоднократно судимого мужчину по подозрению в ограблении магазина на Бориспольском в ночь на 1 октября. У него изъяли похищенные вещи, а также огнестрельное оружие и боеприпасы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным следствия, правонарушитель открыл заднюю дверь магазина с помощью фомки, забрал сигареты и продукты на сумму почти 100 тысяч гривен и скрылся с места преступления.

В ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 37-летний житель Броварского района, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений насильственного характера в составе преступной группы.

Во время обысков у фигуранта изъяли похищенные вещи, а также огнестрельное оружие, гранату Ф1, два гранатомета, орудия для проникновения в жилище.

Злоумышленник задержан. Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (Кража) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.