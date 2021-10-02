В Мариуполе местный житель нанес 7 ножевых ранений знакомому на глазах своего ребенка

Нацполиция

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Донецкой области.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с 7 ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый сбежал, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей.

В течение двух часов он был разыскан. Патрульные полицейские заметили мужчину на одном из адресов в центре города, где он мог быть.

Однако вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде и длительное время отказывал от переговоров, угрожая всех убить. В результате переговоров, к которым был привлечен друг подозреваемого, ребенка удалось вызволить из опасности. Во время штурма полицейские обезоружили и задержали фигуранта. Никто не пострадал.

У него изъят нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие. Кроме этого, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке избавиться от улик убийства.