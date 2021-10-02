10:06  02 октября
В Украине снизилось количество новых больных COVID-19
11:30  02 октября
Кличко заговорил о запрете проезда в столичном общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19
10:30  02 октября
На Донбассе оккупанты 14 раз нарушили "тишину":били из минометов по домам в Авдеевке
UA | RU
UA | RU
02 октября 2021, 13:31 13

В Мариуполе местный житель нанес 7 ножевых ранений знакомому на глазах своего ребенка

02 октября 2021, 13:31 13
Читайте також українською мовою
Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Житель Мариуполя ножом смертельно ранил своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Донецкой области.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с 7 ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый сбежал, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей.

В течение двух часов он был разыскан. Патрульные полицейские заметили мужчину на одном из адресов в центре города, где он мог быть.

Однако вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде и длительное время отказывал от переговоров, угрожая всех убить. В результате переговоров, к которым был привлечен друг подозреваемого, ребенка удалось вызволить из опасности. Во время штурма полицейские обезоружили и задержали фигуранта. Никто не пострадал.

У него изъят нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие. Кроме этого, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке избавиться от улик убийства.

переговоры убийство полиция штурм Донецкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram