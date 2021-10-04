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04 октября 2021, 10:25 20

В Киеве "заминировали" унивеситет Драгоманова, студентов эвакуируют

04 октября 2021, 10:25 20
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Фото из открытых источников
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В столице утром 4 октября неизвестные сообщили о заминировании здания педагогического университета имени Михаила Драгоманова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщили изданию в пресс-службе полиции, правоохранители должны проверить все здание ВУЗа, проверка длится уже около часа.

"Так, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: "Да, все идет по плану".

Напомним, 22 сентября в Харькове неизвестные сообщили о минировании Апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека, однако взрывчатки не нашли.

Украина Киев минирование полиция университет

 
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