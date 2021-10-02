На Черниговщине избили двух полицейских: один коп погиб
На Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой-госпитализирован
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины .
Отмечается, что инцидент произошел около полуночи в одном из супермаркетов города
На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к происшествию.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.
Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в августе на Херсонщине убили полицейского, который прибыл на вызов.
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