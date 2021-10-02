На Черниговщине избили двух полицейских: один коп погиб

Нацполиция

На Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой-госпитализирован

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины .

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи в одном из супермаркетов города

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к происшествию.

Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в августе на Херсонщине убили полицейского, который прибыл на вызов.