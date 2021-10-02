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02 октября 2021, 18:55 17

На Черниговщине избили двух полицейских: один коп погиб

02 октября 2021, 18:55 17
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Нацполиция
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На Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой-госпитализирован

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины .

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи в одном из супермаркетов города

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к происшествию.

Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в августе на Херсонщине убили полицейского, который прибыл на вызов.

убийство уголовное дело полиция свидетельство Избиение

 
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