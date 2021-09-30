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30 сентября 2021, 15:59 6

В ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты

30 сентября 2021, 15:59 6
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Фото из открытых источников
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В Окружном админсуде Киева заявили об отсутствии средств на зарплаты работникам аппарата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ОАСК.

"По состоянию на 30 сентября в Окружном административном суде города Киева отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы работникам. Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что на сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что сообщали Государственную судебную администрацию Украины как распорядителя средств о ситуации, которая сложилась, однако, на сегодня вопрос остается не решенным.

"Важно понимать, что в таких условиях под угрозу попадает не просто возможность суду осуществлять свои функции, но и право каждого гражданина на обращение в суд за защитой. Надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса и недопущение коллапса в системе правосудия", - отметили в ОАСК.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, почему затягивается ликвидация Окружного админсуда столицы.

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