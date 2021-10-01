На Харьковщине будут судить начальницу отделения "Укрпочты": обвиняют в краже выплат

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Начальницу отделения "Укрпочты" подозревают в краже выплат налогоплательщиков и злоупотреблении полномочиями. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковщины.

Так, по данным следователей, бывшая начальница отделения почтовой связи "Укрпочты" в Близнюковском районе с апреля по июнь 2020 года присваивала себе деньги, которые местные жители платили в качестве налога на доходы физических лиц, уплачиваемых по результатам годового декларирования и военный сбор.

Получив деньги, женщина не вносила записи к кассовому отчету и забирала их себе.

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой по факту присвоения чужого имущества.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь миллионов пчел погибли при пересылке "Укрпочтой" из Закарпатья, отправители хотели подавать в суд. Однако впоследствии стало известно, что пчелы живые.