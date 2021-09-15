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15 сентября 2021, 20:15 1047

Столичный Шевченковский райсуд может приостановить работу

15 сентября 2021, 20:15 1047
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из открытых источников
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Председатель Шевченковского райсуда города Киева Евгений Мартынов от имени собрания судей обратился с письмом в органы госвласти и судейского самоуправления. Он констатировал критическую ситуацию в суде в связи с кадровым дефицитом и недофинансированием. В суде говорят, что если проблема решена не будет, суд может приостановить работу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook суда.

Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру финансов Сергею Марченко, главам профильных комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и бюджета, и.о. председателя Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, и.о. председателя Высшего совета правосудия Алексею Маловацкому, председателю Верховного суда Валентине Данишевской и председателю Совета судей Богдану Моничу.

В послании описывается критическая ситуация в Шевченковском райсуде с заполнением вакантных должностей работников аппарата, в том числе секретарей судебных заседаний и помощников судей. Отмечается, что сотрудники увольняются, указывая основной причиной ухода маленький размер зарплаты, который не позволяет обеспечивать минимально необходимый уровень жизни в Киеве, а также чрезмерный объем нагрузки.

"Фактически в аппарате суда работают 116 человек. За текущий год из штата суда уволились 44 работника аппарата, а были зачислены только 20. Для привлечения новых работников суд объявил 58 конкурсов на замещение вакантных должностей, но ни не дали ожидаемых результатов…С января 2021 года должностной оклад помощника судьи составляет 9 921 гривен, оклад секретаря судебного заседания - 4 440 гривен, судебного распорядителя - 4 394 гривен, делопроизводителя - 4 288 гривен, экспедитора - 4 162 гривен…Нагрузка на них сверхнормативная", - отмечается в письме.

Из-за отсутствия должного государственного финансирования 1 сентября суд на своем сайте сообщил, что прекращает отправлять почтовую корреспонденцию в судебных делах (запросы, судебные повестки, копий решений).

Судьи просят дополнительно выделить на судебную систему не менее 5,6 миллиарда гривень

"В случае, если проблема так и останется нерешенной, работа Шевченковского райсуда может быть приостановлена", - констатируется в письме.

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