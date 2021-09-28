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28 сентября 2021, 19:08 550

В Украине заработает мобильное приложение "еСуд"

28 сентября 2021, 19:08 550
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Фото портала Судебная власть
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В Государственной судебной администрации презентовали мобильное приложение "єСуд", которое позволит получать процессуальные документы и судебные уведомления на смартфон

Об этом говорится в сообщении портала Судебная власть, передает RegioNews.

Мобильное приложение "єСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон. Это ИТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, так и всем остальным жителям Украины.

Мы сгенерировали идею с учетом пожеланий пользователей подсистемы "Электронный суд", основную версию которой тестировали с 2018 года. Они высказались о необходимости разработки мобильной версии приложения, чтобы доступ к "электронному суду" был более удобным через мобильные устройства и смартфоны. Поэтому ГСА Украины кроме идеи разработало техническое задание и функциональные требования к приложению, — отметил заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий.

Во время презентации разработчики рассказали, что после проведения всестороннего закрытого тестирования, мобильное приложение доступно для свободной загрузки в GooglePlay и AppleStore.

Относительно названия приложения, Чернолуцкий пояснил, что буква "є" в "єСуд" означает не "электронный", а "есть", то есть, существует. По аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности, "єМалятко".

По словам разработчиков мобильного приложения "єСуд", его бюджет составил примерно 360 тыс.грн. Но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

Приложение "єСуд" позволяет:

- получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении положения дел, в которых пользователь является участником или участницей;

- просматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

- просматривать доверенности и ордера, находящиеся в кабинете пользователя;

- аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь, - говорится в сообщении.

Разработчики приложения выступили с просьбой присылать предложения и пожелания по улучшению интерфейса, расширение функционала или информацию о обнаруженные технические проблемы на электронный адрес: [email protected] или обращаться по телефону технической поддержки: (044) 492-70-10.

Как сообщалось, пенсию и субсидию можно будет оформить через "Дію".

Также миграционная служба объяснила, когда надо предъявлять физический паспорт, а не электронный.

Кроме этого, от 23 августа в Украине электронные паспорта приравниваются к бумажным.

суд приложение электронный документооборот

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