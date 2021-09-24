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24 сентября 2021, 10:04 12

Экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника президента попало 18 пуль - Геращенко

24 сентября 2021, 10:04 12
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Фото: из открытых источников
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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что по замыслу нападавших, первый помощник президента Сергей Шефир и все, кто были с ним в машине, должны были погибнуть

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Как рассказал Антон Геращенко, организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом первого помощника президента, где дорога плохо просматривается, есть лес, а также поворот, а, следовательно, автомобиль должен притормозить.

"Место, из которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы - была в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы авто съехало в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля. После того, как первые пули попали в машину, водитель нажал на тормоз, но Сергей Шефир крикнул водителю "гони", и благодаря тому, что транспорт ускорился, другие пули попадали уже в кузов автомобиля и колесо", - сказал он.

По его словам, эксперты отмечают, что всего в транспортное средство попало 18 пуль.

Геращенко добавил, что сейчас полиция Киевщины вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС обследуют более 430 гектаров леса, отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты и видеокамеры.

Ранее сообщалось, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что следствие делает все возможное, но не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "русский след", или же это" привет " от контрабандистов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира.

Напомним, что 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные около 11 утра. В результате был ранен водитель.

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