В МВД говорят, что покушение на помощника Зеленского не является инсценировкой

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Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, и он был не один и отверг предположения о том, что это была инсценировка

Как передает RegioNews об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть его воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. И это все упростит поиск правонарушителя и его сообщников...Безусловно, мы имели дело с профессионалом, поскольку в течение 4 секунд он выпустил около 20 пуль. Мы имеем 15 попаданий в авто... 2 пули попали в ногу водителя, который находится в реанимационном отделении...", - отметил заместитель министра.

По его словам, ключевой целью киллеров была остановка автомобиля "путем нейтрализации водителя"

Енин отметил, что у правоохранителей есть дополнительные сведения, которыми они не могут поделиться с обществом".

По словам замминистра внутренних дел, к расследованию покушения привлекут ФБР.

Напомним, что в Нацполиции сейчас рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель.

"Недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Нацполиции

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