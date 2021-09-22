По факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство – Генпрокурор

Фото генпрокуратуры

Об этом сообщила в Facebook Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации, - написала она.

Как отметила Генпрокурор, по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 произвели около 10 выстрелов по автомобилю. Раненый водитель госпитализирован.

Генпрокурор сообщила, что находится вместе с руководством Нацполиции на месте происшествия.

Как сообщалось, на Сергея Шефира совершено покушение.

Почти сразу у Зеленского прокомментировали покушение на Шефира.