По факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство – Генпрокурор
По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира открыто уголовное производство
Об этом сообщила в Facebook Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.
Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации, - написала она.
Как отметила Генпрокурор, по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 произвели около 10 выстрелов по автомобилю. Раненый водитель госпитализирован.
Генпрокурор сообщила, что находится вместе с руководством Нацполиции на месте происшествия.
Как сообщалось, на Сергея Шефира совершено покушение.