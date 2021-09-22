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22 сентября 2021, 15:05 465

В Нацполиции рассказали о версиях покушения на первого помощника Зеленского

22 сентября 2021, 15:05 465
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из открытых источников
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Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что первого помощника Президента Украины Сергея Шефира хотели убить. Близкий соратник Президента Украины Владимира Зеленского считает, что выстрелы - это попытка запугать высшее руководство государства. В Нацполиции же сейчас рассматривают три версии обстрела автомобиля Сергея Шефира

Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга.

"Считаем, что Шефира хотели убить и если бы его водитель не ускорился преступление могли довести до конца", - отметил глава МВД.

В Нацполіції сейчас рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".

Сам же Шефир считает, что покушение на него совершено с целью запугивания высшего руководства государства. В то же время он убежден, что этого сделать не удастся.

Напомним, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Нацполиции

Пострадал водитель первого помощника президента, сам Шефир жив. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

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