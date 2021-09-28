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28 сентября 2021, 11:20 8

Ермак о покушении на помощника Зеленского: это были выстрелы в будущее Украины

28 сентября 2021, 11:20 8
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из открытых источников
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За покушением на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира стояли силы, которые не хотят реформ в Украине и очищения страны от криминалитета. А само покушение-это "выстрелы в будущее Украины"

Как передает RegioNews, такое мнение в эфире одного х телеканалов высказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто", – подчеркнул он.

В то же время Андрей Ермак отметил, что офис Президента не является правоохранительным органом, а потому выводы относительно заказчиков и исполнителей этого преступления должно дать следствие.

"Мое личное мнение – стреляли не только в Сергея стреляли не только у водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый "привет" из 90-х, которым кто – то попытался или запугать, или что-то показать, - я думаю, что это тщетные попытки. Это говорит о том, что мы на правильном пути реального реформирования нашей страны", – отметил руководитель Офиса Главы государства.

Андрей Ермак подтвердил, что после покушения на первого помощника Президента многие друзья и партнеры Украины предложили свою помощь.

"И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с США и с Великобританией. Поэтому я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – резюмировал руководитель Офиса Главы государства.

Напомним, что в Нацполиции пока рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".

Сам же Шефир считает, что покушение на него совершено с целью запугивания высшего руководства государства. В то же время он убежден, что этого сделать не удастся.

Напомним, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель.

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