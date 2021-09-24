ФБР присоединится к расследованию покушения на помощника Зеленского - замглавы МВД
Украина приняла предложение от США о помощи в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира. В расследовании, в частности примет участие ФБР
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в эфире одного из телеканалов.
По словам Енина, Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей.
"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - отметил Енин.
Напомним, что в Нацполиции сейчас рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель
"Недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Нацполиции
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