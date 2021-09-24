12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
16:54  24 сентября
В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах
17:48  24 сентября
День в ООС: семь нарушений "тишины" оккупантами
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 22:28

ФБР присоединится к расследованию покушения на помощника Зеленского - замглавы МВД

24 сентября 2021, 22:28
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина приняла предложение от США о помощи в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира. В расследовании, в частности примет участие ФБР

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в эфире одного из телеканалов.

По словам Енина, Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - отметил Енин.

Напомним, что в Нацполиции сейчас рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

"Недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Нацполиции

Читайте также: Кому выгодно покушении на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента.

Офис президента расследование МВД президент покушение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram