08:46  30 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 11 757 случаев заражения
15:59  30 сентября
В ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты
12:31  30 сентября
Оккупанты на Донбассе снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2021, 13:46 183

На Днепропетровщине полицейские избивали задержанных, требуя признаний

30 сентября 2021, 13:46 183
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области сотрудники местной полиции избивали задержанных, добиваясь признаний в преступлениях, которых те не совершали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы облпрокуратуры.

Сообщается, что в апреле 2021 года трое оперуполномоченных Никопольского райуправления безосновательно задержали двух граждан.

Полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, избили их, забрали телефоны и доставили в участок, где начали пытать потерпевших, требуя признаний.

В связи с этим трем правоохранителям сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали девятерых полицейских, которых подозревают в пытках людей.

Украина криминал преступление полиция Днепр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua