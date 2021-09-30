На Днепропетровщине полицейские избивали задержанных, требуя признаний

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В Днепропетровской области сотрудники местной полиции избивали задержанных, добиваясь признаний в преступлениях, которых те не совершали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы облпрокуратуры.

Сообщается, что в апреле 2021 года трое оперуполномоченных Никопольского райуправления безосновательно задержали двух граждан.

Полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, избили их, забрали телефоны и доставили в участок, где начали пытать потерпевших, требуя признаний.

В связи с этим трем правоохранителям сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали девятерых полицейских, которых подозревают в пытках людей.