В Одессе задержали 17-летнего парня, который угрожал прохожим пистолетом
В Одессе патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который среди улицы размахивал и угрожал прохожим пистолет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.
Сегодня утром патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет", - рассказали в полиции.
Как отметили правоохранители, 17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.
Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня.
Напомним, ранее в Одесской области охотник на охоте случайно застрелил товарища.
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