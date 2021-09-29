В Одессе задержали 17-летнего парня, который угрожал прохожим пистолетом

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В Одессе патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который среди улицы размахивал и угрожал прохожим пистолет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Сегодня утром патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет", - рассказали в полиции.

Как отметили правоохранители, 17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня.

Напомним, ранее в Одесской области охотник на охоте случайно застрелил товарища.