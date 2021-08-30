В столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции

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Глава Черкасского отделения партии "Нацкорпус" Дмитрий Кухарчук в знак протеста "против преследования ветеранов" порезал себе вены возле Печерского управления полиции в Киеве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Известно, что Кухарчуку 14 августа вручили подозрение по факту хулиганства на акции под Офисом президента.

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста, вот вам моя кровь" - сказал Кухарчук.

Нацкорпус заявляет о "репрессиях против ветеранов войны с РФ".

"28 августа двум ветеранам полка "Азов" - Кухарчуку и его боевому собрату Олегу Довбишу, вручили подозрения. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом президента 14 августа в Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 августа в Черкасской области во время открытия Зеленским артобъекта "сердце Украины" произошли столкновения между полицией и активистами "Нацкорпуса" и ветеранами войны на Донбассе. Представители "Нацкорпуса" хотели президенту "задать вопрос", однако в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и начали задерживать участников акции. Также сообщалось, что полиция задержала представителей "Нацкорпуса".