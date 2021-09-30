В Одесской области обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в селе

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Известно, что о стрельбе на улице села полицейских известили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры.

Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села.

Во время переговоров с полицейскими мужчина несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Через несколько минут мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Чтобы предотвратить опасность, угрожавшую людям, сотрудники полиции обезвредили мужчину", - добавили в прессслужбе.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейские принимают меры для задержания мужчины, который устроил на улице стрельбу из ружья. Событие произошло в одном из населенных пунктов Подольского района.