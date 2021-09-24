В Запорожье мужчина совершил самоубийство, прыгнув с плотины ДнепроГЭС

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В Запорожье 38-летний мужчина решил покончить с собой, прыгнув с плотины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

Это произошло вчера, 23 сентября, около 18 часов вблизи бульвара Винтера.

Личность погибшего установили. Им оказался 38-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным.

"По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной квалификацией" самоубийство", - отметила пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

Напомним, на днях в Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни.