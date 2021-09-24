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24 сентября 2021, 12:18 30

В Черновцах второй день подряд срывают сессию горсовета

24 сентября 2021, 12:18 30
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Фото Facebook Тараса Прокопа
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Депутаты трех фракций Черновицкого горсовета – "Народный контроль", "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" – заблокировали работу сессии, которая должна была начаться сегодня утром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Избранники этих трех политсил сегодня утром заблокировали трибуну в сессионном зале, а у некоторых депутатов пытались забрать карточки, которые дают им возможность голосовать.

Депутаты уверяют, что не позволят начать сессию, пока в зал заседаний не разрешат зайти пикетчикам.

Кроме того, депутат "Ридного миста" Валерий Чинуш подошел к компьютерам технического отдела в сессионном зале горсовета и повырывал шнуры из мониторов. Позже избранники "Единой альтернативы" вернули шнуры на место, однако депутат "Команды Михайлишина" Алина Олевич снова вырвала их из компьютеров.

Перед началом сессии в Ратушу хотели войти пикетчики – представители одной из поликлиник города и дворники компании "Порядок в доме", которые вчера также протестовали в сессионном зале горсовета, и в результате этого была сорвана сессия.

Но помещение городского совета окружили десятки правоохранителей. Группа депутатов фракций "Народный контроль", "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" ссорились с правоохранителями, чтобы те впустили людей в Ратушу . Под зданием горсовета произошла давка, когда депутаты Валерий Чинуш и Василий Продан начали толкаться с силовиками.

Как сообщалось, вчера в Черновцах на сессию горсовета пришли дворники с метлами.

Впоследствии в Черновицком горсовете подрались двое депутатов.

Черновцы горсовет сессия блокировка пикет

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