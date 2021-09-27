Мэр Николаева запретил посещать мэрию чиновникам и журналистам без вакцинации или теста

Новости N

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в мэрию теперь не будут пускать непривитых чиновников и журналистов. Попасть в горсовет без прививки можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Новости N".

На сегодняшнем аппаратном совещании Сенкевич предупредил работников горсовета, что теперь в здание мэрии можно будет попасть лишь показав сертификат о вакцинации от коронавируса, или же отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать 72 часа.

После этого мэр города обратился к журналистам, отметив, что это новое правило будет распространяться и на них.

В то же время глава города не уточнил, будут ли эти правила распространяться на простых жителей города, которые будут приходить в мэрию для решения собственных вопросов и получения услуг.

Напомним, что согласно проекту приказа Министерства здравоохранения обязательной вакцинации подлежат: работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального( профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.