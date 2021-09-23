В Черновцах на сессию горсовета пришли дворники с метлами
В Черновцах на заседание в сессионный зал горсовета пришли несколько десятков дворников с метлами и плакатами. Митингующие требуют не оставлять их без работы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "АСС".
В помещении городского совета дворники держат в руках плакаты с надписями: "Кто будет кормить наших детей?", "Услышьте нас".
Люди, в частности, хотят работать и просят городскую власть их услышать. Они окружили президиум, стали позади городского головы", - говорится в сообщении.
Секретарь горсовета Марина Кирилюк просит людей не мешать проведению сессии, но они продолжают пикетировать в зале.
Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой нардепа от партии "Слуга народа" Александра Качуру на заседании горсовета.
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