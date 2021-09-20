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20 сентября 2021, 17:51 748

В Одессе митингуют переселенцы из Донбасса: им отключили электроэнергию

20 сентября 2021, 17:51 748
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Фото: odessa.comments.ua
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На Пироговском переулке в Одессе происходит митинг вынужденных переселенцев из Донбасса - они уже несколько суток пребывают без электричества в занятом ними доме по улице Успенской, 4

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Комментарии Одесса".

Отмечается, что протестующие ходят по переходу и требуют возобновить подачу электроэнергии в здание.

По данным переселенцев, они заняли здание, которое находится в зоне ответственности КП "Облтрансбуд". После кадровых перестановок в данном коммунальном предприятии их дом отрезали от электроснабжения, что оставило без света около 40 семей.

"И хотя в свое время они заняли это здание самовольно, им разрешили продолжить здесь жить. При этом даже за электричество разрешили не платить - все растраты брало на себя государство", - отмечает издание.

По словам переселенцев из Донбасса, они всегда были готовы платить за коммунальные услуги, однако по факту не могут это сделать из-за их статуса - им не разрешают заключить договора на обслуживание.

Один из переселенцев грозится выпрыгнуть из окна здания Одесской ОГА, если власть не обратит внимание на ситуацию с энергоснабжением их дома.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в селе Дубовцы Черновицкой области перекрыли трассу международного значения. Люди остаются без газа уже более трех месяцев.

Одесса переселенцы электричество коммунальные услуги ОГА

 
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